صلاح يستعين بزملائه لارتداء قميصه!

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورا للنجم المصري محمد صلاح وهو يستعين بزملائه لارتداء قميصه.

وأثارت صور صلاح، وهو يرتدي قميص التدريب بمساعدة زملائه، خلال مران المنتخب المصري الذي أقيم أمس، أثارت جدلا واسعا، بشأن مسألة تعافي صلاح بشكل كامل من الإصابة، التي منعته من المشاركة في المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام أوروغواي.

AFP KARIM JAAFAR

وكان المنتخب المصري قد خسر مباراته الأولى في المونديال بهدف دون رد، وستكون المباراة الثانية أمام روسيا مصيرية للفراعنة، فالخسارة الثانية ستقلص حظوظهم بشكل كبير في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين عن المجموعة الأولى إلى الدور الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، أكد في وقت سابق أن صلاح جاهز للمشاركة أمام روسيا.

المصدر: وكالات