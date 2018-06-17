كل شيء

صلاح يستعين بزملائه لارتداء قميصه!

17 يونيو 2018 | 09:33 GMT
صلاح يستعين بزملائه لارتداء قميصه!
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kdrd
Damir Sagolj / Reuters

تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، صورا للنجم المصري محمد صلاح وهو يستعين بزملائه لارتداء قميصه.

وأثارت صور صلاح، وهو يرتدي قميص التدريب بمساعدة زملائه، خلال مران المنتخب المصري الذي أقيم أمس، أثارت جدلا واسعا، بشأن مسألة تعافي صلاح بشكل كامل من الإصابة، التي منعته من المشاركة في المباراة الأولى لمنتخب بلاده أمام أوروغواي.

AFP KARIM JAAFAR

وكان المنتخب المصري قد خسر مباراته الأولى في المونديال بهدف دون رد، وستكون  المباراة الثانية أمام روسيا مصيرية للفراعنة، فالخسارة الثانية ستقلص حظوظهم بشكل كبير في المنافسة على إحدى البطاقتين المؤهلتين عن المجموعة الأولى إلى الدور الثاني.

تجدر الإشارة إلى أن المدير الفني لمنتخب مصر هيكتور كوبر، أكد في وقت سابق أن صلاح جاهز للمشاركة أمام روسيا.

المصدر: وكالات

مشهور في المجتمع
منتخب روسيا يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة مصر
17 يونيو 2018 | 10:20 GMT
صلاح يستعين بزملائه لارتداء قميصه!
17 يونيو 2018 | 09:33 GMT
ليبرمان يسخر من منتخب الأرجنتين بعد التعادل أمام إيسلندا
17 يونيو 2018 | 09:13 GMT
بلجيكا تفتقد كومباني وفيرمايلن في المواجهة ضد بنما بداعي الإصابة
17 يونيو 2018 | 08:50 GMT
الفيفا يحتفي بتقنية الفيديو
17 يونيو 2018 | 08:40 GMT
المصريون يتوافدون لدعم فريقهم في مواجهة روسيا
17 يونيو 2018 | 07:51 GMT
أقوال سائق التاكسي الذي تسبب بحادث سير وسط موسكو
17 يونيو 2018 | 03:20 GMT
شاهد.. غضب مارادونا لحظة إهدار ميسي ضربة الجزاء
16 يونيو 2018 | 21:21 GMT
كرواتيا تهزم نيجيريا في مونديال روسيا 2018
16 يونيو 2018 | 20:55 GMT
فيديو.. توقعات مورينيو للقاء ألمانيا والمكسيك في مونديال 2018
16 يونيو 2018 | 20:26 GMT
دراسة حسابية لعلماء الرياضيات تحدد الفائز بكأس العالم 2018
16 يونيو 2018 | 20:01 GMT
شاهد .. احتفالات جماهير تونس في موسكو
16 يونيو 2018 | 19:24 GMT
ميسي يعلق على إضاعته لضربة الجزاء
16 يونيو 2018 | 18:53 GMT
مواجهة مثيرة بين كرواتيا ونيجيريا في مونديال روسيا
16 يونيو 2018 | 18:17 GMT
الدنمارك تخرج من عنق الزجاجة أمام بيرو في مونديال 2018
16 يونيو 2018 | 17:59 GMT
ألمانيا تبدأ حملة الدفاع عن لقبها المونديالي بمواجهة المكسيك
16 يونيو 2018 | 17:23 GMT
البيروفي كويفا يحذو حذو ميسي
16 يونيو 2018 | 17:03 GMT
"بي إن سبورتس" ستكشف جدول المباريات المفتوحة في المونديال
16 يونيو 2018 | 16:38 GMT
كوبر يكشف سبب عدم زج صلاح في مواجهة الأوروغواي
16 يونيو 2018 | 16:23 GMT
مونديال روسيا 2018... مواجهة بيرو والدنمارك
16 يونيو 2018 | 15:20 GMT
بعد الفوز على المغرب.. الاتحاد الإيراني سيبقي على كيروش حتى بطولة آسيا
16 يونيو 2018 | 15:10 GMT
المغرب يتلقى صفعة قوية قبل مواجهة البرتغال
16 يونيو 2018 | 14:49 GMT
أول ضربة جزاء ضائعة في مونديال روسيا
16 يونيو 2018 | 14:45 GMT
إيسلندا تفرض التعادل على الأرجنتين في مونديال روسيا
16 يونيو 2018 | 13:20 GMT
مبابي يدخل تاريخ منتخب فرنسا في كأس العالم
16 يونيو 2018 | 13:11 GMT
بالفيديو.. المصري صلاح يحصل على هدية مميزة في الشيشان!
16 يونيو 2018 | 13:03 GMT
رونالدو .. بطولة جديدة ورقم قياسي جديد في تاريخ كرة القدم
16 يونيو 2018 | 13:02 GMT
سيمان يغادر معسكر بلجيكا بعد نجاح كومباني وفيرمالين في اختبار اللياقة
16 يونيو 2018 | 12:33 GMT
تقنية الفيديو تمنح ركلة جزاء لفرنسا في مونديال روسيا
16 يونيو 2018 | 12:10 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة الأرجنتين وإيسلندا
16 يونيو 2018 | 12:03 GMT
ميليتو يتوقع ظهورا جيدا للأرجنتين في مونديال روسيا
16 يونيو 2018 | 11:51 GMT
فرنسا تتخطى أستراليا بصعوبة في مونديال روسيا
16 يونيو 2018 | 11:23 GMT
من روسيا.. إيرانيات يطالبن بحضور المباريات في بلدهن
16 يونيو 2018 | 11:06 GMT
بالفيديو.. توقعات مورينيو لموقعة الأرجنتين وإيسلندا
16 يونيو 2018 | 11:00 GMT
لاعب إيراني يدعم المغربي بوهدوز بعد هدفه "القاتل"
16 يونيو 2018 | 10:35 GMT
شاهد.. الجماهير الإيسلندية تشعل الأجواء في موسكو
16 يونيو 2018 | 09:57 GMT
مشجعو الأرجنتين يشعلون موسكو بأغانيهم الشعبية لدعم منتخبهم
16 يونيو 2018 | 09:57 GMT
مدرب المغرب راض عن أداء لاعبيه بعد الهزيمة أمام إيران
16 يونيو 2018 | 09:34 GMT
بوتين لن يحضر مواجهة روسيا ومصر في كأس العالم
16 يونيو 2018 | 09:03 GMT
مونديال روسيا.. التشكيلة الرسمية لموقعة فرنسا وأستراليا
16 يونيو 2018 | 09:01 GMT