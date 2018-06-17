الفيفا يحتفي بتقنية الفيديو

أعرب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الأحد، عن رضاه بشأن تطبيق تقنية حكم الفيديو، للمرة الأولى في كأس العالم.

وقال متحدث باسم الفيفا، إن القرارات كانت "مرضية جدا"، مضيفا "كل القرارات سارت على النحو الذي ينبغي، نتمنى أن يستمر الأمر على نفس المنوال".

واحتسب الحكم، أمس السبت، ضربة جزاء لصالح منتخب فرنسا، خلال المباراة التي فازت فيها الديوك على أستراليا 2-1، بعد التشاور مع حكم الفيديو المساعد، ومشاهدة إعادة اللقطة عبر شاشة خارج حدود الملعب.

كما جرى استخدام التقنية هذه من قبل الحكم الغامبي، باكاري جاساما، خلال المباراة التي جمعت الدنمارك وبيرو، حيث احتسب ضربة جزاء منحت الفوز للأولى.

ويجري استخدام تقنية حكم الفيديو في المونديال، للمرة الأولى، بعد أن استخدمت في كأس القارات، العام الماضي، وكذلك في كأس العالم للأندية.

المصدر: DPA