المصريون يتوافدون لدعم فريقهم في مواجهة روسيا

يسافر اليوم أكثر من 3000 مشجع مصري، من القاهرة إلى مدينة سان بطرسبورغ، لزيادة الدعم لمباراة منتخب بلادهم "الفراعنة" أمام روسيا، الثلاثاء المقبل، في إطار مباريات كأس العالم بروسيا.

وخسر المنتخب المصري أولى مبارياته في المونديال أمام نظيره الأوروغوياني 0-1، بهدف في الوقت القاتل، وبغياب نجمه الأول محمد صلاح، الذي أكدت مصادر صحفية أن الأخير أصبح جاهزا 100% لخوض المواجهة أمام روسيا.

ويتصدر المجموعة، المنتخب الروسي الفائز في حفل الافتتاح على نظيره السعودي (5-0) وبرصيد 3 نقاط، متفوقا بفارق الأهداف عن أوروغواي في حين تحل مصر ثالثا.

المصدر: وكالات