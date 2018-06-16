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كوبر يكشف سبب عدم زج صلاح في مواجهة الأوروغواي

16 يونيو 2018 | 16:23 GMT
كوبر يكشف سبب عدم زج صلاح في مواجهة الأوروغواي
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Damir Sagolj / Reuters

صرح المدير الفني لمنتخب مصر، هيكتور كوبر، بأن نجمه محمد صلاح كان قادرا على اللعب، في مباراة الأوروغواي (0-1)، لكنه فضل عدم المخاطرة، ليكون في كامل لياقته ضد روسيا والسعودية.

وقال هيكتور كوبر، بعد خسارة منتخب الفرعنة في مباراته الأولى ضمن مونديال روسيا 2018: "قدمنا أداء كبيرا في المباراة وكان بالإمكان الخروج بنتيجة أفضل، ولكننا لم ننجح في الاستفادة من الفرص التي أتيحت لنا".

وردا على غياب النجم محمد صلاح، قال المدرب الأرجنتيني: "أنا أتخذ قرار المشاركة دوما. أمس كنا متأكدين أنه سيكون قادرا على اللعب. في نهاية التمرين فحصه الأطباء وكانت هناك شكوك حول سقوطه أرضا أو تعرضه لضربة من الخصم. لم نجازف لأننا نريده بكامل لياقته في مباراتي روسيا والسعودية".

وخسر منتخب الفراعنة بهدف جاء في الوقت القاتل من المباراة، ويحتل المركز الثالث، خلف كل من روسيا والأوروغواي، ويتذيل الأخضر السعودي قائمة المجموعة الأولى، بعد خسارته الثقيلة أمام روسيا (0-5)، في المباراة الافتتاحية للمونديال، يوم الخميس الماضي. 

المصدر: "albiladdaily.com"

نايف الكوردي 

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