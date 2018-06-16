مونديال روسيا 2018... مواجهة بيرو والدنمارك

يحتضن ملعب "موردوفيا أرينا" في مدينة سارانسك الروسية، اليوم السبت الساعة (19:00) بتوقيت موسكو ومكة المكرمة، مباراة منتخبي بيرو والدنمارك، ضمن مونديال 2018.

وفيما يلي التشكيلة الأساسية التي سيبدأ بها كل من المدير الفني لمنتخب بيرو، الأرجنتيني ريكاردو غاريكا، والمدير الفني لمنتخب الدنمارك، النرويجي أوجه هاريدي، مباراتهما الأولى ضمن نهائيات كأس العالم 2018، بالتشكيلة الأساسية التالية::

وتأتي هذه المباراة ضمن منافسات المجموعة الثالثة، التي شهدت فوز فرنسا على أستراليا (2-1)، في وقت سابق من اليوم أيضا.

المصدر: RT

نايف الكوردي