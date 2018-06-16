بالفيديو.. المصري صلاح يحصل على هدية مميزة في الشيشان!

حصل النجم المصري محمد صلاح، أمس، بمناسبة عيد ميلاده الـ26، على هدية متميزة من القيادة الشيشانية بالاشتراك مع ملايين المشجعين.

وكانت الهدية عبارة عن كعكة ضخمة مزينة بحذاء ذهبي، وبلغ وزنها 100 كيلوغرام.

ويرى المشجعون أن صلاح يستحق هذه "الجائزة" منذ فترة طويلة، ليس فقط للنتائج المتميزة التي حققها، بل أيضا للصفات الإنسانية الاستثنائية التي يتمتع بها.

يذكر أن منتخب مصر اختار العاصمة الشيشانية غروزني، مقرا له خلال مشاركته في بطولة كأس العالم المقامة في روسيا. وخسر "الفراعنة" أمس، مباراتهم الأولى في المونديال أمام أوروغواي (0-1)، في إطار الجولة الأولى ضمن منافسات المجموعة الأولى.

المصدر: RT