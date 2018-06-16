لاعب إيراني يدعم المغربي بوهدوز بعد هدفه "القاتل"

ساند المهاجم الإيراني رضا نيدجاد، المغربي عزيز بوهدوز، الذي تسبب في خسارة "أسود الأطلس" أمام إيران، في اللقاء الذي أقيم أمس، ضمن منافسات المجموعة الثانية لمونديال روسيا 2018.

وقال رضا غاوتشا نيدجاد في تغريدة نشرها على حسابه في إنستغرام: "عزيز، أنا لا أعرفك شخصيا، ولكن في الحياة أحيانا تربح وفي أحيان أخرى تخسر.. لا تسمح لهذا الهدف بأن يحطمك.. نحن رياضيون محترفون، وهذا جزء من كرة القدم. أنا سعيد وفخور بمنتخبي وبلدي، ولكن أريد أن أتمنى لك كل التوفيق قي مسيرتك".

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وساهم بوهدوز في خسارة المنتخب المغربي أمام نظيره الإيراني، بهدف دون رد، بعدما سجل هدفا "قاتلا" بالخطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع.

المصدر: RT