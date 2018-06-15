أبو تريكة يعلق على خسارة مصر أمام أوروغواي

وصف النجم المصري المعتزل محمد أبو تريكة خسارة منتخب بلاده، اللقاء الذي جمعه بنظيره الأوروغوياني اليوم، ضمن منافسات مونديال روسيا 2018، بالمؤلمة.

وجاء في تغريدة نشرها أبو تريكة على حسابه الرسمي في تويتر: "مجهود كبير وروح عظيمة.. خسارة مؤلمة ولكن مباراة وانتهت.. نفكر الآن في المباراة القادمة يا رجال .. منتخب مصر مشرف، لم تقصروا استمروا نحن معكم".

مجهود كبير ورح عظيمة خسارة مؤلمة ولكن مباراة وانتهت نفكر الان في المباراة القادمة يا رجال ..منتخب مصر مشرف لم تقصروا استمروا نحن معكم — محمد أبوتريكة (@trikaofficial) 15 июня 2018 г.

وتعرض المنتخب المصري لخسارة قاسية أمام أوروغواي بهدف واحد، سجله خوسي ماريا خيمينيز، في الدقيقة الأخيرة (90) من المباراة التي تدخل ضمن منافسات المجموعة الأولى.

المصدر: تويتر