فيديو رائع .. "احنا من هون".. من قلب فلسطين إلى العرب المشاركين في مونديال روسيا

حظيت أغنية "احنا من هون"، المهداة لجماهير المنتخبات العربية المشاركة في كأس العالم 2018، بتفاعل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي بين أوساط الشباب الفلسطيني والعربي.

وحقق الفيديو الذي يظهر فيه المغنون متزينين بأعلام 4 دول عربية مطبوعة على ملابسهم، متمنين لها الفوز، والأغنية المهداة من شباب فلسطين للعرب المشاركين في بطولة كأس العالم بروسيا 2018، ملايين المشاهدات على مواقع التواصل الاجتماعي

والأغنية من كلمات صاحب فكرتها مروان أسعد، وألحان محمد منصور، وتوزيع مروان أسعد وعلاء الكردي، وغناء محمد منصور وعلاء الكردي ونغم حدودي ونورا عرامين.

وتشارك أربعة منتخبات عربية في مونديال روسيا 2018، وذلك لأول مرة في نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي