مونديال روسيا.. مصر تخوض مباراتها الأولى في عيد ميلاد محمد صلاح

يصادف، اليوم الجمعة، عيد ميلاد نجم منتخب مصر لكرة القدم، محمد صلاح، بالتزامن مع خوض مصر أولى مبارياتها في مونديال روسيا 2018 بعد غياب 23 عاما.

وتوالت التهاني على نجم المنتخب المصري، وكتب نادي ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب صلاح في صفوفه، على صفحته الرسمية في "فيسبوك": "كل عام وأنت بخير يا صلاح".

وكذلك هنأ الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" صلاح بمناسبة عيد ميلاده وقال: "عيد ميلاد سعيد، وحظ سعيد في مباراة اليوم".

ويصادف عيد ميلاد محمد صلاح هذا العام (ولد في 15 يونيو عام 1992 بالغربية)، مع خوض مصر أولى مبارياتها في كأس العالم بعد غياب طال لسنوات منذ آخر مشاركة لها في مونديال 1990، ويعول الكثيرون على محمد صلاح في تحقيق نتائج جيدة خلال المشاركة في المونديال.

المصدر:RT