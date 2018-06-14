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شاهد.. ردة فعل بوتين والأمير ابن سلمان بعد هدف روسيا

14 يونيو 2018 | 16:50 GMT
شاهد.. ردة فعل بوتين والأمير ابن سلمان بعد هدف روسيا
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Алексей Дружинин / Sputnik

فاجأ المنتخب الروسي نظيره السعودي في اللقاء الذي يجمعهما الآن في افتتاح بطولة كأس العالم 2018، بتسجيله هدفا مبكرا في الدقيقة (12).

وبعد إحراز الهدف ظهر الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي محبطا، ليبادر الرئيس الروسي فلاديمير وبوتين بمصافحته، حيث رد الأمير السعودي بابتسامة.

Sputnik Алексей Дружинин

وحل الأمير محمد بن سلمان بالعاصمة الروسية موسكو صباح اليوم، لمتابعة المباراة الافتتاحية لمونديال روسيا 2018.

تجدر الإشارة إلى أن المنتخبين الروسي والسعودي يتنافسان في المجموعة الأولى، التي تضم أيضا منتخبي مصر وأوروغواي.

المصدر: تويتر

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