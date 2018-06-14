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افتتاح مونديال كأس العالم 2018

14 يونيو 2018 | 15:02 GMT
افتتاح مونديال كأس العالم 2018
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/ Sputnik

جرت اليوم الخميس مراسم حفل افتتاح النسخة الـ 21 من نهائيات كأس العالم 2018، التي تستضيفها روسيا خلال الفترة من 14 يونيو الجاري ولغاية 15 يوليو المقبل.

وحضر أكثر من 80 ألف متفرج في ملعب "لوجنيكي" الحفل والمباراة الافتتاحية، ومن بينهم رؤساء وشخصيات رسمية من مختلف دول العالم.

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمة له بافتتاح حفل المونديال إن "حب كرة القدم يوحد كل العالم في فريق واحد".

وأوضح بوتين: "دعونا نفكر في هذا الأمر، إن العالم يحتضن، دون مبالغة، مليارات من محبي كرة القدم المخلصين مثلنا، وأيا كانت البلدان التي نعيش فيها أو التقاليد التي نتبعها، فإن حب كرة القدم يوحدنا جميعا في فريق واحد".

وأكد بوتين أن "هذه الوحدة، التي تتفوق على الاختلافات في اللغة أو الإيديولوجية أو الديانة، وتمثل قوة العظمة لكرة القدم والرياضة بشكل عام، قوة المبادئ الإنسانية".

وأعلن بوتين عن بدء منافسات مونديال 2018، كما ألقى رئيس الاتحاد الدولي جياني إنفانتينيو، كلمة لأول مرة، كرئيس للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

كما حضر ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المباراة الافتتاحية.

المصدر: RT

نايف الكوردي

 

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