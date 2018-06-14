شاهد.. المشجعون السعوديون يحتلون شوارع موسكو

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو للمشجعين السعوديين في مختلف أنحاء العاصمة الروسية موسكو التي تستضيف مباراة الأخضر السعودي ونظيره الروسي اليوم في افتتاح مونديال 2018.

وظهرت الجماهير السعودية، وهي تغني وتردد أغاني وأهازيج، استعدادا لمؤازرة منتخب بلدها، الذي يواجه اختبارا صعبا اليوم، أمام مستضيف المونديال منتخب روسيا، ضمن منافسات المجموعة الأولى.

وتقام غدا مباراة أخرى ضمن منافسات المجموعة ذاتها، وستجمع المنتخب المصري بنظيره الأوروغوياني.

المصدر: تويتر