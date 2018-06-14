ميسي يتفوق على رونالدو للمرة الأولى!

تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني تصنيف اللاعبين الأعلى دخلا في العالم لعام 2017، مزيحا غريمه البرتغالي كريستيانو رونالدو عن مركز الصدارة.

ووفقا لتصنيف أصدرته مجلة "فوربس" الأمريكية، فإن الدخل السنوي لميسي في العام 2017، بلغ حوالي 111 مليون دولار، ليتفوق بذلك للمرة الأولى في هذا التصنيف، على رونالدو، الذي جمع في نفس ذلك العام، ثروة قدرت بـ 108 ملايين دولار.

وعاد المركز الثالث للبرازيلي نيمار دا سيلفا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وبلغت مداخيله في العام الماضي 90 مليون دولار.

تجدر الإشارة إلى أن ميسي مدد عقده نهاية العام الماضي مع برشلونة، حتى عام 2021، ويبلغ الشرط الجزائي في عقده الجديد 700 مليون يورو.

المصدر:RT

عمر بيكضاض