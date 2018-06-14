مورينيو يثق في تألق إنجلترا في كأس العالم

يثق جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد في تألق منتخب إنجلترا في نهائيات كأس العالم لكرة القدم في روسيا بسبب خبرة اللاعبين الموجودين في التشكيلة الحالية.

وقال مورينيو لوسائل إعلام بريطانية "إنجلترا تملك مجموعة جيدة من اللاعبين الشبان أصحاب الخبرة، كلهم يلعبون في أقوى بطولة في العالم وهي الدوري الإنجليزي الممتاز. كل اللاعبين يلعبون لأفضل الأندية ويملكون خبرة اللعب في دوري أبطال أوروبا وهو ما يمثل أعلى مستويات كرة القدم بكل تأكيد".

وأشار مورينيو إلى أن البرازيل وألمانيا تمتلكان أكثر التشكيلات المتوازنة، وتوقع ألا تشهد البطولة التي تنطلق يوم الخميس في روسيا مفاجأة فيما يتعلق بالمنتخب الفائز.

وقال "إنهما تمتلكان تشكيلتين جيدتين لكن التشكيلات الجيدة لا تصنع فريقا جيدا... (لكن) لا أعتقد أن المنتخبات غير المرشحة ستحقق مفاجأة كبيرة. في النهاية المنتخبات الكبيرة في أمريكا الجنوبية وأوروبا ستتنافس على اللقب".

المصدر: رويترز