بالصور .. بلجيكية تفوز بتاج ملكة جمال مونديال 2018

استضافت ألمانيا مسابقة ملكة جمال مونديال 2018 بمشاركة ممثلات 32 دولة متأهلة إلى نهائيات كأس العالم 2018، التي ستنطلق يوم غد الخميس في روسيا بمواجهة منتخبها ونظيره السعودي.

وارتدت المتنافسات خلال المسابقة قمصان منتخبات بلدانهن إضافة إلى فساتين السهرة وأزياء البيكيني التي استعرضن بها مفاتنهن على جمهور المشجعين في العالم، لتحصل الطالبة البلجيكية زوي برونيه، البالغة 18 عاما على تاج الملكة لمونديال 2018.

La #Belgique tient déjà sa première victoire de la #CoupeduMonde !

Zoé Brunet, de #Namur, a été élue ce week-end à #EuropaPark Miss Coupe du Monde ! 🇧🇪 ⚽#CDM2018 pic.twitter.com/8H5xj6bn4U — Europa-Park FR (@EuropaParkFR) June 11, 2018

وقالت زوي برونيه، في تصريحات لقناة "Canal C" بعد التتويج: "أنا فخورة بالفوز بهذا اللقب وآمل أن يقوم منتخب بلجيكا بالشيء ذاته، ويفوز بكأس العالم".

وحلت الألمانية آناهيتا ريباين في المرتبة الثانية، فيما كان المركز الثالث من نصيب الدنماركية أماندا بيتري.

ويعتبر هذا النجاح الكبير الثاني بالنسبة لزوي برونيه، التي فازت بلقب ملكة جمال بلجيكا 2018، في يناير الماضي.

وسيخوض منتخب بلجيكا غمار منافسات نهائيات النسخة الـ21 من نهائيات كأس العالم لكرة القدم 2018، في 18 يونيو الجاري بمواجهة بنما على ملعب "فيشت" في مدينة سوتشي على البحر الأسود.

المصدر: "eurosport.ru"

نايف الكوردي