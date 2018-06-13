رونالدو يرشح صلاح للمنافسة على الكرة الذهبية

تحدث النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، أفضل لاعب في العالم لخمس مرات ومهاجم ريال مدريد، عن حظوظ المصري محمد صلاح هداف ليفربول في الفوز بجائزة الكرة الذهبية.

وبدأ هداف ريال حديثه بالقول: "صلاح من اكتشافات الموسم، آمل ألا تكون إصابته في نهائي دوري الأبطال بكييف سببا في ابتعاده عن النهائيات".

"يتحدث الكثيرون عن الصراع على الكرة الذهبية بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، لكن هناك لاعبين آخرين يمكنهم دخول السباق مثل صلاح".

وعن مواجهة منتخب إسبانيا في أولى لقاءات كأس العالم، أضاف: "الهزيمة في المباراة الأولى بداية سيئة في سباق البطولة. البداية مهمة جدا، وأعتقد أن منتخبي إسبانيا والبرتغال قادران على التأهل للدور الثاني".

وتحدث رونالدو عن حظوظ بلاده في الفوز بالكأس، فقال: "الفوز بكأس العالم حلم، لكن علينا اللعب بنفس طريقتنا في يورو 2016، كفريق واحد".

ونجح منتخب البرتغال في تحقيق لقب يورو 2016، بعد التفوق على نظيره الفرنسي صاحب الضيافة بهدف نظيف في المباراة النهائية.

رونالدو الذي يستعد للمنافسة على لقب كأس العالم، يشارك منتخب بلاده البرتغالي ضمن المجموعة الثانية التي تضم أيضا منتخبات إسبانيا والمغرب وإيران عن إمكانية فوز صلاح مستقبلا بالكرة الذهبية.

المصدر: وكالات