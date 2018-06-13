إسبانيا تعين أسطورة ريال مدريد مدربا للمنتخب

أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم رسميا اليوم الأربعاء، عن تعيين فرناندو هييرو مدربا للماتادور في كأس العالم 2018، خلفا للمدرب جولين لوبتيغوي المقال.

وقال الاتحاد الإسباني للكرة في بيان له: "فيرناندو هييرو سيتولى منصب المدير الفني للمنتخب الإسباني في كأس العالم، سيظهر لوسائل الإعلام بصحبة الرئيس لويس روباليس بعدها سيقود المران الأول له مع المنتخب يوم الجمعة".

وبدوره، قال لويس روبياليس، رئيس الاتحاد، في مؤتمر صحفي بمقر المنتخب في مدينة كراسنودار الروسية: "لا يمكن للمدرب أن يتصرف بهذه الطريقة وهو موظف في الاتحاد الإسباني. علمت بالأمر عبر الهاتف قبل خمس دقائق من الإعلان الرسمي ونشعر بأن علينا اتخاذ هذا القرار".

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وأضاف: "إذا أراد أحد التحدث إلى أحد موظفينا فيجب أن يتحدث إلينا أيضا. الأمر ببساطة يكمن في أن منتخب إسبانيا الوطني يمثل كل الإسبان، وهو أهم فريق لدينا وكأس العالم هو البطولة الأهم على الإطلاق".

وتابع: "لا أشعر بالخيانة، المشكلة في أن كل شيء تم في غياب الاتحاد الإسباني تماما، وهو أمر لن نسمح بأن يمر مرور الكرام".

ويستهل منتخب إسبانيا مشواره في مونديال 2018، بمواجهة البرتغال الجمعة المقبل، ومن ثم إيران والمغرب، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية في البطولة.

وأشار روبياليس إلى أنه لا توجد أي ضغائن تجاه لوبتيغوي الذي حل محل فيسنتي ديل بوسكي (يورو 2016)، وأضاف: "نود توجيه الشكر إلى جولين على كل ما فعله وهو سبب وجودنا هنا في روسيا، لكننا شعرنا بأن علينا الاستغناء عن خدماته. ويجب أن تكون هناك رسالة لكل موظفي الاتحاد الإسباني لكرة القدم وهناك سلوك يجب على الجميع اتباعه".

وأعلن ريال مدريد على نحو مفاجئ، أمس الثلاثاء، أن جولين لوبتيغوي، الذي مدد مؤخرا عقده مع إسبانيا، ولم يخسر الفريق تحت قيادته في 20 مباراة، سيتولى قيادة بطل أوروبا اعتبارا من الموسم المقبل.

يذكر أن فرناندو هييرو شغل منصب مساعد المدير الفني لمدرب ريال مدريد الأسبق الإيطالي كارلو أنشيلوتي في 2015، كما تولى تدريب فريق أوفيدو الإسباني لموسم واحد (2016-2017).

وشغل هيرو منصب المدير التنفيذي لفريق ريال مدريد وملقا سابقا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي