هادرسفيلد يضم نجم المنتخب المصري رمضان صبحي

أعلن نادي هادرسفيلد تاون الإنجليزي ضم الجناح الدولي المصري رمضان صبحي من ستوك سيتي الذي هبط إلى الدرجة الأولى في صفقة بلغت قيمتها 5.7 ملايين جنيه إسترليني، لمدة 3 سنوات.

وسيلتحق صبحي بفريقه الجديد المشارك في الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد انتهاء مشاركة مصر في مونديال 2018 الذي تستضيفه روسيا، غدا الخميس وحتى 15 يوليو.

وأوضح النادي الإنجليزي أن صبحي وقع "عقدا لثلاث سنوات سيبقيه حتى صيف 2021، مع تمتع النادي بخيار إبقائه لموسم إضافي".

وخاض صبحي (21 عاما) 41 مباراة مع ستوك بعد انضمامه إليه قادما من الأهلي في يوليو 2016، لكن مساهمته لم تحل دون هبوط فريقه إلى الدرجة الأولى في نهاية الموسم المنصرم.

ويشارك صبحي مع منتخب بلاده العائد إلى كأس العالم بعد غياب 28 عاما، والثالثة في تاريخه بعد 1930 و1994.

وتواجه مصر الجمعة الأوروغواي في بداية مشوارها المونديالي ضمن المجموعة الأولى التي تضم روسيا المضيفة والسعودية.

ووصف ديفيد فاغنر مدرب هادرسفيلد الذي أنهى موسمه الأول في الدوري الممتاز في المركز السادس عشر، صبحي بأنه "موهبة حقيقية وحقق الكثير بالنسبة إلى لاعب في الحادية والعشرين من عمره، لاعب خاض أكثر من 20 مباراة مع منتخب بلاده ويشارك في كأس العالم".

وأضاف "كما فعل الدنماركي يوناش لوسل والألماني إلياس كاتشونغا والبلجيكي لوران دوبواتر، يلتحق رمضان بنادينا بعد موسم صعب"، متابعا "لكن، لديه مؤهلات نتطلع إليها وتناسب فريقنا".

وتابع "لديه الكثير ليقدمه، وهذا أمر مثير جدا".

المصدر: أ ف ب