صلاح يشارك في أول تدريب جماعي مع منتخب مصر

شارك النجم محمد صلاح الأربعاء في تمرين جماعي مع المنتخب المصري هو الأول له منذ تعرضه لإصابة قوية في الكتف الشهر الماضي وذلك قبل يومين من المباراة الأولى للفراعنة في مونديال 2018.

وأفادت مصادر إعلامية أن صلاح نزل إلى أرض ملعب "أحمد أرينا" في غروزني التي يتخذها المنتخب مقرا له خلال المونديال الروسي، وقام بتمارين الجري وركل الكرة مثله مثل باقي اللاعبين، وذلك بعدما خاض في اليومين الماضيين تمارين منفردة.

ويستعد المنتخب المصري لخوض مباراته الأولى ضد الأوروغواي الجمعة المقبل في يكاتيرينبورغ، ثم يواجه روسيا المضيفة في 19 يونيو الحالي في سان بطرسبورغ، قبل إنهائه منافسات المجموعة الأولى بلقاء عربي ضد السعودية في 25 منه في فولغوغراد.

المصدر: أ ف ب