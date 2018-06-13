أكثر من 200 ألف شخص ينظمون مونديال روسيا

أعلن رئيس اللجنة التنظيمية "روسيا-2018"، أليكسي سوروكين، اليوم الأربعاء، أنه تم اعتماد أكثر من 200 ألف شخص للعمل في كأس العالم 2018 بروسيا.

وقال سوروكين في تصريحات صحفية: "هناك الكثير من الزوار، وسيكون لدينا أكثر من 200 ألف شخص معتمدين لكأس العالم! أي أنهم هم الذين ينظمون البطولة، يمكنك أن تتخيل؟ هذا حجم غير مسبوق من التدريب، ومقدار القوى المشاركة، أتتصور مدى حجم عالمنا؟!"​​​.

هذا وتقام نهائيات بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا بين 14 يونيو و15 يوليو 2018.

ويستضيف مبارياتها الدولية 12 ملعبا منتشرا في 11 مدينة روسية، سان بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبرغ، نيجني نوفغورود، مدينة روستوف على الدون، بالإضافة للعاصمة موسكو.

المصدر: سبوتنيك

