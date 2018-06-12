شاهد فيديو ترويجي رائع لمونديال روسيا 2018

يحبس عشاق الساحرة المستديرة الأنفاس بانتظار انطلاق منافسات النسخة الـ21 لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، بعد غد الخميس، بالمباراة الافتتاحية بين منتخبي روسيا والسعودية.

وتستقبل روسيا في هذه الأيام المنتخبات المشاركة في مونديال 2018 ومشجعيهم وضيوف كأس العالم من جميع أنحاء العالم، لحضور العرس الكروي الكبير.

وطالما أن لعبة كرة القدم هي الأكثر شعبية في العالم، فقد شارك في ممثلو مختلف أنواع الرياضة والمجالات الأخرى، في فيديو للترويج لمونديال روسيا 2018، فقد انتقلت كرة المونديال "Telstar18" الرسمية، من راقصات البالية إلى لاعبات الجمباز الإيقاعي، ولاعبي الهوكي على الجليد، والسباحات، ولاعب الشطرنج، ورائد الفضاء، حتى وصلت إلى بين يدي البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، والمحلل لقناة RT خلال مونديال.

المصدر: RT

نايف الكوردي