إصابة "وزير دفاع" منتخب مصر وفقدانه الذاكرة لعدة ثوان

تعرض مدافع منتخب مصر الأول علي جبر، والشهير بـ"وزير دفاع" منتخب مصر لإصابة في الوجه أدت لفقدانه الذاكرة لبضع ثوان.

وكشف مسؤولو منتخب مصر أن تسديدة قوية وراء الإصابة التي تعرض لها علي جبر خلال المران الثالث للفريق بمدينة غروزني عاصمة الشيشان الروسية استعدادا لمباراة أوروجواي، المقررة ثانية ظهر الجمعة في الجولة الأولى للمجموعة الأولى لكأس العالم.

وتعرض جبر لكدمة قوية في الوجه خلال المران الذي أقيم في الرابعة عصر اليوم وفقد الذاكرة ما دفع جهاز المنتخب الوطني المصري لفحصه بالأشعة، التي أثبتت سلامته وجاهزيته لمباراة أوروجواي خاصة، وأنه من العناصر الأساسية في تشكيلة المدرب الأرجنتيني هيكتور كوبر.

ومن المقرر أن يؤدي منتخب الفراعنة تدريبه الأخير في غروزني في الحادية عشرة صباح غد قبل أن يتوجه إلى مدينة يكاتيرينبورغ في الثالثة عصرا.

المصدر: "اليوم السابع"