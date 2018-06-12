بالفيديو.. غريزمان يحرج صحفيا إسبانيا

رفض لاعب المنتخب الإسباني أنطوان غريزمان الإجابة عن أي سؤال بغير اللغة الفرنسية، وذلك في مؤتمر صحفي والحديث عن مستقبله مع ناديه أتلتيكو مدريد.

وبادر صحفي إسباني بسؤال باللغة الإسبانية، وبعد امتناع غريزما عن الجواب، لجأ الصحفي إلى خدمة غوغل للترجمة، لكي يستفسر منه عمّا يلي: "أريد أن أسألك هل اتخذتم القرار بالبقاء مع أتلتيكو مدريد أم الانتقال إلى برشلونة في الموسم المقبل؟".

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في مؤتمر غريزمان وبحكم تواجده مع المنتخب الفرنسي منع مدير الصحافة الفرنسية أي أسئلة بغير اللغة الفرنسية

الصحفي الإسباني استعان بتطبيق غوغل لترجمة سؤاله .. pic.twitter.com/FbAjFBi9h1 — العمدهـ (@al3omdah_) June 12, 2018

إلا أن المدير الإعلامي في منتخب فرنسا منع غريزمان من الجواب على هذا السؤال، ولم يبق للنجم الفرنسي إلا أن يبتسم.

وكان أنطوان غريزمان قد أعلن في وقت سابق أنه سيعلن عن مستقبله من روسيا، ولكنه يبدو أنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي