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بالفيديو.. غريزمان يحرج صحفيا إسبانيا

12 يونيو 2018 | 19:23 GMT
بالفيديو.. غريزمان يحرج صحفيا إسبانيا
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Eric Gaillard / Reuters

رفض لاعب المنتخب الإسباني أنطوان غريزمان الإجابة عن أي سؤال بغير اللغة الفرنسية، وذلك في مؤتمر صحفي والحديث عن مستقبله مع ناديه أتلتيكو مدريد.

وبادر صحفي إسباني بسؤال باللغة الإسبانية، وبعد امتناع غريزما عن الجواب، لجأ الصحفي إلى خدمة غوغل للترجمة، لكي يستفسر منه عمّا يلي: "أريد أن أسألك هل اتخذتم القرار بالبقاء مع أتلتيكو مدريد أم الانتقال إلى برشلونة في الموسم المقبل؟".

إلا أن المدير الإعلامي في منتخب فرنسا منع غريزمان من الجواب على هذا السؤال، ولم يبق للنجم الفرنسي إلا أن يبتسم.

وكان أنطوان غريزمان قد أعلن في وقت سابق أنه سيعلن عن مستقبله من روسيا، ولكنه يبدو أنه غير رأيه في اللحظة الأخيرة.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي

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