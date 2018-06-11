تعرف على الـ"هشتاغ" الرسمي لمونديال 2018

نشر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، الـ"هشتاغ" الرسمي لنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم، التي ستستضيفها روسيا بين من الـ14 من يونيو الحالي ولغاية الـ15 من يوليو المقبل.

وأصدر الفيفا عدة هشتاغات وبلغات مختلفة بينها العربية، ونشرها عبر حسابه الخاص بمونديال 2018 على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي.

المصدر: "twitter/fifaworldcup_ar"

نايف الكوردي