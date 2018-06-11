رحالة سعودي لـRT: أتوقع فوز منتخبنا على روسيا في المباراة الافتتاحية للمونديال

زار قناة RT الرحالة السعودي فهد اليحيى، الذي قطع أكثر من 5 آلاف كيلومتر على متن دراجته ووصل إلى روسيا، ليشجع منتخب بلاده خلال مشاركته في مونديال روسيا 2018 لكرة القدم.

وأعرب فهد اليحيى عن سعادته بوصوله إلى روسيا، لما قوبل به من حفاوة وترحيب الشعب الروسي، وعن ثقته بقدرة روسيا على تنظيم مونديال 2018 على مستوى عال من الاحترافية.

وتوقع الرحالة السعودي فوز منتخب بلاده على نظيره الروسي بهدف وحيد في المباراة الافتتاحية للبطولة الخميس المقبل، في ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، وذلك ضمن منافسات المجموعة الأولى التي تضم أيضا الأوروغواي ومصر.

المصدر: RT

نايف الكوردي







