بالصور.. وصول منتخب كرواتيا إلى روسيا بكامل نجومه

وصلت بعثة منتخب كرواتيا لكرة القدم اليوم الاثنين إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018، التي تستضيفها 11 مدينة روسية منذ 14 يونيو الجاري ولغاية 15 يوليو المقبل.

وسيقيم لاعبو منتخب كرواتيا وأعضاء البعثة، خلال فترة وجودهم في روسيا، في قرية روشينو الواقعة في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا.

وسيبدأ منتخب كرواتيا خوض غمار مونديال 2018، بلقاء نظيره النيجيري في 16 يونيو، ضمن مباريات المجموعة الرابعة (D)، وبعد ذلك بخمسة أيام سيلعب مع منتخب الأرجنتين، ومن ثم سيختتم دور المجموعات بلقاء نظيره الآيسلندي في 26 يونيو أيضا.

المصدر: وكالات

نايف الكوردي