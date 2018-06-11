بالصور.. وصول منتخب كرواتيا إلى روسيا بكامل نجومه

وصلت بعثة منتخب كرواتيا لكرة القدم اليوم الاثنين إلى روسيا للمشاركة في بطولة كأس العالم 2018، التي تستضيفها 11 مدينة روسية منذ 14 يونيو الجاري ولغاية 15 يوليو المقبل.
Welcome to Russia, @HNS_CFF! #CRO #WorldCup pic.twitter.com/apc0VA7Yr7— FIFA World Cup 🏆 (@FIFAWorldCup) June 11, 2018
وسيقيم لاعبو منتخب كرواتيا وأعضاء البعثة، خلال فترة وجودهم في روسيا، في قرية روشينو الواقعة في مقاطعة لينينغراد شمال غربي روسيا.
Привет, Россия! 🇷🇺#CRO#WorldCup #BeProud #Croatia #Family #Vatreni🔥 pic.twitter.com/ta77gd5yQX— HNS | CFF (@HNS_CFF) June 11, 2018
✈️Off to Russia! 🇷🇺— HNS | CFF (@HNS_CFF) June 11, 2018
🔥@FIFAWorldCup, here we come! 🇭🇷#BeProud #Croatia #Family #WorldCup #Vatreni pic.twitter.com/IBQyuxNlrL
وسيبدأ منتخب كرواتيا خوض غمار مونديال 2018، بلقاء نظيره النيجيري في 16 يونيو، ضمن مباريات المجموعة الرابعة (D)، وبعد ذلك بخمسة أيام سيلعب مع منتخب الأرجنتين، ومن ثم سيختتم دور المجموعات بلقاء نظيره الآيسلندي في 26 يونيو أيضا.
المصدر: وكالات
نايف الكوردي