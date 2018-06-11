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زميل لرونالدو يكشف مدى تأثير أنباء رحيله عن ريال مدريد في أجواء منتخب البرتغال

11 يونيو 2018 | 13:14 GMT
زميل لرونالدو يكشف مدى تأثير أنباء رحيله عن ريال مدريد في أجواء منتخب البرتغال
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Headline: / Reuters

صرح لاعب المنتخب البرتغالي مانويل فيرنانديز، بأن زميله النجم كريستيانو رونالدو لا يفكر بأي شيء سوى التركيز بشكل كامل على اللعب مع المنتخب الوطني في كأس العالم.

وتتحدث وسائل الإعلام، عن قرار كريستيانو رونالدو مغادرة مدريد ريال هذا الصيف، كما ورد في وقت سابق، أن النجم البرتغالي متهم بعدم دفع الضرائب بقيمة 14.7 مليون يورو، في الفترة من 2011 إلى 2014.

وقال مانويل فرنانديز، لاعب فريق لوكوموتيف موسكو في رده على سؤال الصحفيين حول انشغال رونالدو بمستقبله مع ريال مدريد، عن تحضيرات البرتغال للمونديال: "ليس لدي أي تعليقات سلبية على ذلك، فهو يركز على اللعب مع منتخب البرتغال في كأس العالم 2018، وهو سيساعدنا على الوصول إلى هدفنا".

ويستهل منتخب البرتغال مشواره في مونديال 2018 في 15 يونيو المقبل بمواجهة نظيره الإسباني، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية (B)، ومن ثم سيقابل نظيره المغرب في 20 من الشهر، ويختتم مبارياته في دور المجموعات بلقاء منتخب إيران، في 25 يونيو.

المصدر: "rsport.ria.ru"

نايف الكوردي

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