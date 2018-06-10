منتخب بيرو يصل روسيا استعدادا للمشاركة في المونديال

وصلت البعثة الرسمية لمنتخب بيرو، إلى العاصمة الروسية موسكو، استعدادا للمشاركة في نهائيات كأس العالم، التي تقام خلال الفترة من 14 يونيو حتى 15 يوليو القادم.

وأنهى منتخب بيرو مواجهاته الودية، أمس السبت، بتعادل سلبي مع منتخب السويد.

ويلعب منتخب بيرو في المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات، الدنمارك وأستراليا وفرنسا، وسيخوض أولى مبارياته أمام الدنمارك يوم 16 يونيو الجاري.

Bienvenida del alcalde de Khimki 🇷🇺 a nuestra Selección 🙌🏽 pic.twitter.com/yJgOUGkG8a — Selección Peruana (@SeleccionPeru) June 10, 2018

Muchas gracias al alcalde de Khimki por la bienvenida 🇵🇪🇷🇺 pic.twitter.com/fHrDLJV2OU — Selección Peruana (@SeleccionPeru) June 10, 2018

المصدر: RT