وصول منتخب فرنسا إلى روسيا للمشاركة في المونديال

وصل المنتخب الفرنسي إلى العاصمة الروسية موسكو، استعدادا لخوض منافسات كأس العالم التي تنطلق 14 يونيو الحالي وتستمر حتى 15 يوليو المقبل.

وشهدت البعثة تواجد أوليفيه جيرو مهاجم الفريق الذي تعرض لإصابة قوية خلال ودية الولايات المتحدة الأمريكية أمس السبت، والتي انتهت بالتعادل 1-1.

وينافس المنتخب الفرنسي في المجموعة الثالثة بكأس العالم 2018 مع كل من الدانمارك وأستراليا وبيرو.

المصدر: RT