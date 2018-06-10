"الأخضر" يجري مرانه الأول في روسيا استعدادا لمباراة الافتتاح

أجرى المنتخب السعودي مرانه الأول في روسيا على ملعب "بتروفسكى" فى مدينة سان بطرسبورغ، وذلك ضمن استعدادات "الأخضر" لمباراته مع "الدب الروسي" الخميس المقبل في المباراة الافتتاحية.

وشهدت تدريبات المنتخب السعودي حضورا جماهيريا كبيرا، وغطته وسائل الإعلام المختلفة.

وكانت بعثة منتخب السعودية قد وصلت إلى روسيا أمس السبت، قادمة من ألمانيا بعدما خاض "الأخضر" مباراة ودية أمام نظيره الألماني انتهت بفوز الأخير 2-1.

ويخوض المنتخب السعودي منافسات كأس العالم في المجموعة الأولى، التي تضم أوروغواي وروسيا ومصر.

المصدر: RT