وصول ميسي ورفاقه في منتخب الأرجنتين إلى روسيا للمشاركة في المونديال

وصل المنتخب الأرجنتيني لكرة القدم إلى روسيا اليوم السبت للمشاركة في نهائيات كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا من 14 يونيو الجاري وحتى 15 يوليو القادم.

وتلعب الأرجنتين وصيفة بطل النسخة الماضية من المونديال ضمن المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات كل من آيسلندا وكرواتيا ونيجيريا.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة بعد 5 أيام، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: RT