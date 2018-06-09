حمل كأس روسيا واختفى

أعلن رجل الأعمال الروسي مكسيم ليفتشينكو مالك نادي توسنو الذي توّج بكأس روسيا لكرة القدم لأول مرة في تاريخه في الـ9 من مايو الماضي، عن حل النادي.

ونشر ليفتشينكو رسالة على موقعه الرسمي في فيسبوك، جاء فيها: "قصة قصيرة ومشرقة للغاية ولكنها تقترب من نهاية حزينة ومنطقية في ذات الوقت. لقد أدينا كافة الالتزامات المادية لغاية الخريف في بطولة الدوري الروسي الممتاز، وبعدها لم نستطع الوفاء بالالتزامات، ولم يساعدنا ولم يتحمل المسؤولية معنا أحد على الرغم من الوعود الكثيرة والصاخبة بالوقوف مع النادي".

وأضاف ليفتشينكو أن إدارة الفريق لن تعفي نفسها من مسؤولية دفع أجور اللاعبين والعاملين في النادي وستحاول إنهاء الإشكالات العالقة بدون تحامل وحرج، وشكر المشجعين واللاعبين على الموسم المليء بالعواطف والمشاعر.

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وتوّج توسنو بكأس روسيا على حساب "أفانغارد" من مدينة كورسك، بـ2-1، في المباراة النهائية للمسابقة، وبالرغم من ذلك لم يحصل على حق المشاركة في مرحلة المجموعات من الدوري الأوروبي، بسبب الصعوبات المالية.

واحتل نادي توسنو المركز الخامس عشر قبل الأخير في جدول ترتيب الدوري الروسي الممتاز، وهبط إلى دوري الدرجة الأولى.

وسيلعب تسيسكا موسكو وصيف بطل الدوري بدلا من توسنو في مباراة كأس السوبر الروسية أمام "لوكوموتيف موسكو" بطل الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

المصدر: لينتا.رو

أليكسي اسبر







