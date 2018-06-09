قطر تكشف عن الشخصية التي ستمثلها في افتتاح مونديال روسيا

أكدت مصادر مطلعة لـRT أن من بين ضيوف حفل افتتاح نهائيات كأس العالم 2018 والتي تنطلق في روسيا بعد 5 أيام، سيكون الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر الشيخ تميم.

وأشارت المصادر إلى أن الأمير الوالد سيشارك في حفل الافتتاح مع وفد حكومي ورياضي كبير وفقا للمصدر الذي لم يستعبد وصول أمير قطر الشيخ تميم إلى موسكو لبضع ساعات يوم الافتتاح.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة، هي: موسكو، بطرسبورغ، كالينينغراد، فولغوغراد، قازان، سمارا، سارانسك، سوتشي، يكاترينبورغ، نيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

المصدر: RT