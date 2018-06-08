نادال في نهائي رولا غاروس على حساب دل بوترو

بلغ المصنف أول عالميا وحامل اللقب الإسباني رافائيل نادال، المباراة النهائية لبطولة فرنسا المفتوحة، بفوزه الجمعة على الأرجنتيني خوان مارتن دل بوترو الخامس 6-4، 6-1، و6-2.

وسيكون الإسباني أمام فرصة تعزيز رقمه القياسي في رولان غاروس وإحراز لقبه الحادي عشر، عندما يلاقي الأحد النمساوي دومينيك تييم السابع الذي تخطى في نصف النهائي مفاجأة البطولة الإيطالي ماركو تشيكيناتو.

وحقق الإسباني الذي أتم في الثالث من يونيو عامه الثاني والثلاثين، فوزه الـ85 في البطولة الفرنسية مقابل خسارتين منذ مشاركته فيها للمرة الأولى عام 2005 (توج باللقب)، وتمكن من التفوق على الأرجنتيني دل بوترو (29 عاما) بطل فلاشينغ ميدوز الأميركية 2009.

.@RafaelNadal sweeps through the second set 6-1, for a two-set lead against Juan Martin del Potro at #RG18.



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وبلغ نادال النهائي الـ24 له في البطولات الكبرى التي يحمل لقب 16 منها، ليلاقي الأحد تييم (24 عاما والثامن عالميا) في مباراة مرتقبة بين "ملك" الملاعب الترابية من جهة، وأحد أفضل اللاعبين عليها.

وتييم هو اللاعب الوحيد الذي تمكن من إسقاط نادال على هذه الأرضية مرتين في عامين، حيث فاز عليه في ربع نهائي دورة مدريد للماسترز في 2018، وفي ربع نهائي دورة روما للماسترز في 2017.

وقال نادال بعد الفوز: "المجموعة الأولى كانت صعبة جدا وأتيحت لخوان مارتن العديد من الفرص. كان غير محظوظ بعض الشيء".

وهيمن نادال بشكل مطلق على المجموعتين الثانية والثالثة، وفاز بـ14 شوطا من أصل الأشواط الـ17 الأخيرة، بينما فشل دل بوترو في الفوز بأي من الفرص السبع التي أتيحت له لكسر إرسال الإسباني.

المصدر: أ ف ب