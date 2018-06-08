مشاجرة بين لاعبي السعودية قبل انطلاق ودية ألمانيا

شهدت تدريبات الإحماء للاعبي المنتخب السعودي قبل انطلاق مباراته الودية مع ألمانيا مشادة بين محمد السهلاوي وزميله، في ختام المباريات الودية والاستعداد للمشاركة في كأس العالم 2018

وقبل انطلاق المباراة بدقائق قليلة، توجه لاعبي الأخضر نحو محمد السهلاوي ومحمد كنو من أجل التهدئة بعد مشادة بينهما، وبعدها استكملوا التمرينات استعدادا لمواجهة المنتخب الألماني.

ويستعد الأخضر السعودي للمشاركة في كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، حيث يقع بالمجموعة الأولى التي تضم منتخبات روسيا وأوروغواي والسعودية.

وكان الأخضر قد لعب 3 مباريات ودية قبل مواجهة ألمانيا، الأولى أمام الجزائر واليونان وإيطاليا وبيرو، استعدادا للمشاركة في المونديال الذي سينطلق 14 يونيو الجاري حتى 15 يوليو المقبل.

المصدر: Goal.com