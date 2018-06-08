مدرب أستراليا يدفع أتعاب مساعديه من جيبه الخاص

أعلن الهولندي بيرت فان مارفيك مدرب أستراليا أنه سيدفع من جيبه الخاص أتعاب مساعديه خلال مونديال روسيا بسبب عدم قدرة الاتحاد الأسترالي على توفير ميزانية للتعاقد مع مساعدين جدد.

وقال فان مارفيك (66 عاما) في حديث ليرفاكس ميديا إحدى أكبر وسائل الإعلام الأسترالية: "إذا كنت ترغب في أن تحصل على فرصة في المونديال، فهذه التفاصيل مهمة. يجب أن نكون محترفين. أحتاج اليهم (المساعدون) لأنني لا أملك الوقت ومن أجل تولي مسؤولية المنتخب، علي العمل مع أشخاص أعرفهم".

وسيعاون المدرب الهولندي في روسيا مواطنوه مارك فان بوميل، رويل كومون، يورغن ديركس وتاكو فان دن فيلدي، إضافة إلى محللين اثنين للفيديو ومراقبين اثنين للمنتخبات المنافسة.

وتابع فان مارفيك، الذي تعاقد مع الاتحاد الأسترالي في يناير الماضي بعد الرحيل المفاجئ للمدرب السابق آنج بوستيكوغلو، قائلا: "يتوجب على مساعدي أن يروا من خلال عيني ومعرفة ماذا أريد أن أفعل".

وأضاف "كنت أحب العمل مع أستراليين، ولكن ليس لدي الوقت. التعرف عليهم يتطلب الوقت وليس لدي الفرصة السانحة لذلك".

وفشل فان مارفيك في قيادة منتخب هولندا للفوز بأول كأس عالمية في تاريخه بعدما سقط في نهائي مونديال 2010 بخسارته أمام إسبانيا (0-1) بعد تمديد الوقت، وهو سيقود منتخب أستراليا حتى نهاية المونديال وسيتقاضى 650 ألف يورو (760 ألف دولار) خلال هذه الفترة.

وختم الهولندي الذي أقيل من تدريب المنتخب السعودي بعدما نجح في قيادته لبلوغ المونديال للمرة الخامسة في تاريخ "الأخضر"، قائلا: "يعرف المساعدون طريقتي بالعمل وأسلوب اللعب، وأنا أعرفهم وأعرف أنهم يأتون من أجل التحدي وليس من أجل المال".

ويشارك المنتخب الأسترالي في المجموعة الثالثة إلى جانب فرنسا والبيرو والدنمارك، حيث ستخوض أستراليا مباراتها الأولى ضد فرنسا في 16 يونيو ضمن المونديال الذي سيستمر في روسيا من 14 يونيو وحتى 15 يوليو.

المصدر: أ ف ب