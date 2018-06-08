طفل يحذر سواريز من "العض" في مونديال روسيا

نشرت وسائل إعلام في أوروغواي مقطع فيديو لجماهير قامت بإيقاف سيارة لويس سواريز، بالقرب من مقر تدريبات المنتخب من أجل الحصول على صور تذكارية وتوقيع اللاعب.

وفوجئ مهاجم برشلونة بطفل صغير، يقتحم الزحام ليوجه رسالة سريعة، قائلا: "سواريز .. لا تعض أحدا في المونديال".

ولم يتخلص لويس سواريز، نجم برشلونة ومنتخب أوروغواي من ذكريات واقعة عضة جورجيو كيليني، مدافع إيطاليا في المباراة التي جمعت المنتخبين في مونديال 2014 بالبرازيل.

وتسببت العضة بصدور قرار من لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم بإبعاد لويس سواريز عن كأس العالم، كما تم إيقافه عن اللعب الدولي وممارسة كرة القدم لعدة أشهر تزامنت مع صفقة انتقاله من ليفربول الإنجليزي إلى برشلونة الإسباني.

المصدر: وكالات