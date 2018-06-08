فراس الخطيب في موقع RT

زار النجم فراس الخطيب قائد منتخب سوريا مقر قناة RT الناطقة بالعربية، في مدينة موسكو.

وتجول الخطيب في أقسام واستديوهات القناة، واطلع على آلية العمل فيها، وذلك قبل 6 أيام على انطلاق العرس المونديالي التي تستضيفه روسيا.

RT

وأنيطت بفراس، الذي أعلن قبل أيام تمديد عقده لعامين إضافيين مع فريقه الحالي السالمية الكويتي، مهمة تحليل مباريات بطولة كأس العالم، من أستوديوهات قناتنا.

ويعتبر الخطيب واحدا من أبرز اللاعبين الذين أنجبتهم الكرة السورية، وكان ضمن الفريق الذي ساهم في بلوغ منتخب "نسور قاسيون" للمرة الأولى الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2018، قبل أن يتوقف مشوار سوريا نحو المونديال، بعد الخسارة أمام منتخب أستراليا بثلاثة أهداف لهدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

تجدر الإشارة إلى أن المدرب البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو، والحارس الدنماركي السابق بيتر شمايكل، سيكونان أيضا ضمن فريق شبكة RT لتغطية مونديال روسيا 2018.

المصدر: RT





