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مدافع روسيا: راموس أعطى مثلا لكيفية إيقاف صلاح

08 يونيو 2018 | 15:55 GMT
مدافع روسيا: راموس أعطى مثلا لكيفية إيقاف صلاح
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/ Reuters

تحدث إيليا كوتيبوف مدافع المنتخب الروسي عن مواجهة نظيره المصري في المجموعة الأولى بكأس العالم 2018، وكيفية إيقاف محمد صلاح أهم أسلحة الفراعنة في المونديال.

وقال المدافع الروسي مازحا إن طريقة إيقاف راموس ربما تكون نموذجا لكيفية التصدي للفرعون المصري، وأردف قائلا: "لن أقول إنني كنت مستاء عندما أصيب صلاح في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكنني أتمنى له الشفاء سريعا".

وتابع مدافع فريق سبارتاك موسكو الروسي: "سأكون سعيدا إذا استطاع اللعب في كأس العالم. عندما تواجه هؤلاء النجوم الكبار، فهذا يساعدك على التطور".

وعن مواجهة الفريق الأوروغوياني بقيادة نجم برشلونة لويس سواريز، قال كوتيبوف مازحا: "الخوف من عضات سواريز؟ لست خائفا. وإذا كان ضروري، سأقوم بعضه بنفسي".

وكان نجم ليفربول الإنجليزي قد تعرض لإصابة في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد، بعد تدخل عنيف من قبل المدافع الإسباني سيرجيو راموس، هددت صلاح بالغياب عن المونديال.

ومن المقرر أن يواجه المنتخب المصري، نظيره الروسي في الـ19 من يونيو ضمن منافسات الجولة الثانية في المجموعة الأولى بكأس العالم 2018.

المصدر: وكالات

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