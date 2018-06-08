أكثر من 60 ألف برازيلي في مونديال روسيا

أصدرت وزارة الرياضة ووزارة الشؤون الخارجية في البرازيل دليلا مؤلفا من 134 صفحة، يهدف إلى مساعدة مشجعي فريقها على التنقل بسهولة ضمن المدن الروسية المستضيفة للمونديال.

وسيأتي ما لا يقل عن 60 ألف برازيلي إلى روسيا لدعم منتخبهم في نهائيات كأس العالم بحسب ما صرح به رئيس وزارة الشؤون الخارجية ألويسيو نونيس، اليوم الخميس.

وقال نونيس "اشترى ما لا يقل عن 60 ألف برازيلي تذاكر المونديال، وهو أكثر بكثير من 1500 برازيلي يزورون روسيا كل عام."

وستقوم السلطات البرازيلية بإنشاء خمسة مكاتب قنصلية مؤقتة في المدن التالية ( قازان ، سمارا، روستوف على نهر الدون، سوتشي، وبطرسبورغ) بالإضافة إلى مكتب دائم يعمل في السفارة في موسكو، لمساعدة الجماهير البرازيلية خلال المونديال... وتم إصدار 3000 نسخة من المنشور المؤلف من 134 صفحة، وسيتم توزيعها على الجماهير في المطارات والمكاتب القنصلية البرازيلية في الاتحاد الروسي.

وبيع أكثر من مليوني تذكرة حتى الآن لحضور مباريات كأس العالم 2018 لكرة القدم، والتي تستضيفها روسيا في الفترة من 14 يونيو الجاري ولغاية 15 يوليو القادم.

المصدر: تاس