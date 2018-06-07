منتخب مصر يتدرب أمام جماهيره قبل التوجه إلى روسيا

سيؤدي منتخب مصر مرانه الأخير قبل السفر إلى روسيا من أجل نهائيات كأس العالم لكرة القدم بحضور الجماهير في استاد القاهرة يوم السبت.

وخسرت مصر 3-0 أمام بلجيكا في مباراتها الودية الأخيرة قبل النهائيات يوم الأربعاء، وعاد الفريق إلى القاهرة، يوم الخميس، ليحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان "يؤدي المنتخب تدريبا وحيدا في القاهرة مساء السبت المقبل، في الملعب الرئيسي باستاد القاهرة، حيث تقرر أن يكون مرانا مفتوحا بحضور الجماهير من أجل وداع ومؤازرة فريقها الوطني قبل مشاركته التاريخية في كأس العالم".

وأنهى المنتخب المصري بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر معسكرا تدريبيا استمر حوالي أسبوعين في إيطاليا شهد أيضا تعادله بدون أهداف مع كولومبيا وديا الأسبوع الماضي.

وسينضم إلى تشكيلة مصر في القاهرة محمد صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري الانجليزي الممتاز والذي أمضى الأسبوعين الماضيين في إسبانيا للعلاج من إصابة في الكتف مني بها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الشهر الماضي.

وقال كوبر في وقت سابق إن صلاح يتعافى بشكل جيد ويأمل أن يكون جاهزا لمباراة مصر الأولى في النهائيات أمام أوروغواي يوم 15 يونيو.

المصدر: رويترز