كل شيء

منتخب مصر يتدرب أمام جماهيره قبل التوجه إلى روسيا

07 يونيو 2018 | 13:30 GMT
منتخب مصر يتدرب أمام جماهيره قبل التوجه إلى روسيا
انسخ الرابط https://ar.rt.com/kc9t
/ AFP

سيؤدي منتخب مصر مرانه الأخير قبل السفر إلى روسيا من أجل نهائيات كأس العالم لكرة القدم بحضور الجماهير في استاد القاهرة يوم السبت.

وخسرت مصر 3-0 أمام بلجيكا في مباراتها الودية الأخيرة قبل النهائيات يوم الأربعاء، وعاد الفريق إلى القاهرة، يوم الخميس، ليحصل اللاعبون على راحة لمدة يومين.

وقال الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان "يؤدي المنتخب تدريبا وحيدا في القاهرة مساء السبت المقبل، في الملعب الرئيسي باستاد القاهرة، حيث تقرر أن يكون مرانا مفتوحا بحضور الجماهير من أجل وداع ومؤازرة فريقها الوطني قبل مشاركته التاريخية في كأس العالم".

وأنهى المنتخب المصري بقيادة مدربه الأرجنتيني هيكتور كوبر معسكرا تدريبيا استمر حوالي أسبوعين في إيطاليا شهد أيضا تعادله بدون أهداف مع كولومبيا وديا الأسبوع الماضي.

وسينضم إلى تشكيلة مصر في القاهرة محمد صلاح مهاجم ليفربول وهداف الدوري الانجليزي الممتاز والذي أمضى الأسبوعين الماضيين في إسبانيا للعلاج من إصابة في الكتف مني بها في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الشهر الماضي.

وقال كوبر في وقت سابق إن صلاح يتعافى بشكل جيد ويأمل أن يكون جاهزا لمباراة مصر الأولى في النهائيات أمام أوروغواي يوم 15 يونيو.

المصدر: رويترز

مشهور في المجتمع
المنتخب البنمي يحط الرحال في موسكو للمشاركة في مونديال روسيا
07 يونيو 2018 | 17:45 GMT
بوتين: اعتداء كييف على دونباس أثناء كأس العالم سيكون له عواقب وخيمة
07 يونيو 2018 | 14:05 GMT
منتخب مصر يتدرب أمام جماهيره قبل التوجه إلى روسيا
07 يونيو 2018 | 13:30 GMT
مونديال روسيا : أوزيل يغيب عن ودية السعودية للإصابة
07 يونيو 2018 | 12:55 GMT
شباب روس يتدربون على مساعدة لاعبي كرة القدم
07 يونيو 2018 | 10:43 GMT
تصنيف الفيفا.. ألمانيا في الصدارة وروسيا أدنى منتخبات المونديال تصنيفا
07 يونيو 2018 | 10:31 GMT
لماذا قررت السعودية دعم الملف الأمريكي على حساب المغربي لاستضافة مونديال 2026؟
07 يونيو 2018 | 09:09 GMT
صلاح يطمئن جمهوره بصور له قبل مونديال روسيا 2018!
07 يونيو 2018 | 07:55 GMT
إنفانتينو يشيد بجهود روسيا لإنجاح المونديال
06 يونيو 2018 | 21:29 GMT
مونديال 2018.. مصر تخسر اختبارها "الأخير" أمام بلجيكا
06 يونيو 2018 | 20:47 GMT
شباك مواجهة ألمانيا والبرازيل التاريخية ستباع لأسباب خيرية
06 يونيو 2018 | 18:49 GMT
نيجيريا تخسر وديا أمام التشيك
06 يونيو 2018 | 17:56 GMT
شاهد فندق "The Local" مكان إقامة منتخب الفراعنة خلال المونديال
06 يونيو 2018 | 15:28 GMT
مورينيو يتوقع المنتخبات المتأهلة لدور الـ16 ويتنبأ بتوديع مبكر للعرب!
06 يونيو 2018 | 13:52 GMT
محمد بن سلمان يحضر افتتاح مونديال روسيا
06 يونيو 2018 | 12:48 GMT
رحالة سعودي يصل موسكو على دراجة هوائية
06 يونيو 2018 | 12:37 GMT
ميسي ساهم في إلغاء ودية الأرجنتين مع إسرائيل
06 يونيو 2018 | 11:20 GMT
هيغواين يشيد بقرار إلغاء مباراة الأرجنتين مع إسرائيل
06 يونيو 2018 | 11:09 GMT
بوتين يتحدث عن لاعب كرة القدم المفضل لديه
06 يونيو 2018 | 10:04 GMT
بيع أكثر من مليونين من تذاكر مباريات مونديال روسيا
06 يونيو 2018 | 09:38 GMT
أكثر الشعوب شغفا بكرة القدم
06 يونيو 2018 | 09:23 GMT
رحلة المنتخب المصري إلى مونديال روسيا
06 يونيو 2018 | 09:20 GMT
شاهد.. ألفيس يظهر بشكل كوميدي بعد خضوعه لجراحة في الركبة
06 يونيو 2018 | 08:54 GMT
الخارجية القطرية: بث مباريات "مونديال روسيا" لا يتم إلا بموافقة قطر
06 يونيو 2018 | 07:33 GMT
مونديال 2018: إيران أول منتخب يصل إلى روسيا
05 يونيو 2018 | 21:56 GMT
الأرجنتين تلغي مباراة ودية مع إسرائيل بعد ضغوطات فلسطينية وعربية
05 يونيو 2018 | 20:44 GMT
توقف المفاوضات بين مجموعة "بي أن" والسعودية قبل 9 أيام من المونديال
05 يونيو 2018 | 20:28 GMT
مونديال 2018: الأرقام القياسية "الفردية" في تاريخ كأس العالم
05 يونيو 2018 | 18:44 GMT
روسيا تتعادل مع تركيا استعدادا للمونديال
05 يونيو 2018 | 18:08 GMT
عمدة موسكو يفتتح المركز الإعلامي الخاص بمونديال روسيا
05 يونيو 2018 | 17:35 GMT
رحالة سعودي يصل روسيا على متن دراجته الهوائية لحضور المونديال
05 يونيو 2018 | 17:14 GMT
الحكومة البرازيلية تعدل مواعيد العمل لمتابعة منتخبها في مونديال روسيا
05 يونيو 2018 | 16:59 GMT
تشكيلة منتخب روسيا لمواجهة تركيا
05 يونيو 2018 | 15:13 GMT
مونديال 2018: الأرقام القياسية "الجماعية" في تاريخ كأس العالم
05 يونيو 2018 | 13:56 GMT
ساني يوجه رسالة بعد استبعاده من المنتخب الألماني خلال المونديال
05 يونيو 2018 | 13:32 GMT
الفيفا يقاضي موقعا إلكترونيا يبيع تذاكر المونديال
05 يونيو 2018 | 12:43 GMT
كأس العالم يزور استديوهات RT
05 يونيو 2018 | 11:45 GMT
أول منتخب يصل إلى موسكو للمشاركة في مونديال 2018
05 يونيو 2018 | 11:15 GMT
تعرف على أكثر الأندية الممولة لمنتخبات مونديال روسيا
05 يونيو 2018 | 10:28 GMT
"ماستر كارد" تعدل حملة "الوجبات مقابل الأهداف" بالنسبة لميسي ونيمار
05 يونيو 2018 | 09:35 GMT