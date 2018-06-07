نادال يصعد لنصف نهائي رولان غاروس

تأهل الإسباني رافائيل نادال المصنف الأول عالميا اليوم الخميس، إلى نصف نهائي بطولة فرنسا المفتوحة الكبرى (رولان غاروس)، بفوزه على الأرجنتيني دييغو شفارتزمان بثلاث مجموعات لواحدة.

ونجح نادال في قلب تأخره بمجموعة إلى انتصار 4-6 و6-3 و6-2 و6-2 على حساب منافسه، المصنف الـ12 عالميا، والذي كانت أفضل نتائجه، التأهل لربع نهائي البطولة هذا العام.

Another year, another @rolandgarros semi-final for @RafaelNadal 👏



The World No. 1⃣ becomes the third man in the Open Era to advance to 11 semi-finals at one Grand Slam championship (also Connors & Federer) 🙌🎉



Read More ➡️ https://t.co/nfmJ66H3H0pic.twitter.com/gJwQGizEqb — ATP World Tour (@ATPWorldTour) June 7, 2018

ونجح نادال في إحراز الانتصار السادس له أمام شفارتزمان، الذي لم ينجح في الفوز عليه حتى الآن، بعد مباراة استغرقت 3 ساعات و42 دقيقة، منها ساعتان من اللعب أمس.

وسيواجه نادال في الدور نصف النهائي الفائز من لقاء الكرواتي مارين سيليتش المصنف الرابع عالميا، والساعي لاجتياز ربع النهائي للمرة الأولى في رولان غاروس، والأرجنتيني خوان مارتن ديل بوترو المصنف السادس عالميا.

المصدر: EFE