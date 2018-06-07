ميسي يمتدح غريزمان

وصف الساحر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني مهاجم فرنسا وأتلتيكو مدريد أنطوان غريزمان بـ"اللاعب الرائع"، وسط أنباء عن إمكانية انتقال الأخير إلى النادي الكتالوني العملاق.

وقال ميسي عندما سئل خلال مقابلة مع صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية عن اهتمام فريقه برشلونة بالحصول على خدمات غريزمان: "بطبيعة الحال، فهو لاعب رائع... مع اللاعبين الجيدين من السهل التفاهم وهو من نوعية اللاعبين الكبار. يمر بفترة استثنائية في مسيرته".

❗️ENTREVISTA EXCLUSIVA MD a Messi: “Griezmann es un jugadorazo; cuanta más calidad, mejor”https://t.co/33xjTgWYNZ por @MDpor_elmundo y @ffpolo — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) June 7, 2018

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ولطالما ردد غريزمان (27 عاماً)، بأنه سيحدد مصيره قبل بداية مونديال روسيا الذي ينطلق في الـ14 من يونيو الحالي، لكي يركز جهوده مع منتخب الديوك خلال المونديال.

وذكرت تقارير صحفية أن غريزمان سينتقل إلى برشلونة، في حين اعتبرت صحف أخرى أنه سيمدد عقده مع أتلتيكو مدريد.

في المقابل، اعتبر ميسي أنه لا يحبذ انتقال زميله السابق في الفريق البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي إلى ريال مدريد الغريم التقليدي لبرشلونة، وقال في هذا الصدد: "الحقيقة، الأمر لن يعجبني على الإطلاق".

واعتبر ميسي أن منتخب بلاده قادر على التغلب على "أي فريق" في مونديال روسيا، مضيفا: "حتى وإن لم نكن مرشحين، فقد بذلنا جهودا كبيرة واستعدينا جيدا لكي نصل في أفضل الظروف".

المصدر: أ ف ب