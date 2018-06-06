نيجيريا تخسر وديا أمام التشيك

خسر منتخب نيجيريا أمام منتخب التشيك بهدف دون رد في المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الأربعاء في النمسا في ختام استعدادات النسور الخضراء للمشاركة في مونديال روسيا.

وجاء هدف المنتخب التشيكي الوحيد في الدقيقة 25 عن طريق توماس كالاس.

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وعجز المنتخب النيجيري عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، لينال هزيمته الودية الثانية على التوالي، بعد خسارته بهدفين لهدف أمام نظيره الإنجليزي يوم السبت الفائت.

ويلعب المنتخب النيجيري، الذي يشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخه، في المجموعة الرابعة، إلى جانب منتخبات الأرجنتين وآيسلندا وكرواتيا.



بينما تأتي المباراة بالنسبة للتشيك ضمن استعداداتها للمشاركة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية القادمة، بعدما أخفقت في التأهل للمونديال الروسي.

المصدر: sportbox.ru

أليكسي اسبر