شارابوفا تودع بطولة رولان غاروس

انتهى لقاء البطلتين السابقتين الإسبانية غاربيني موغوروزا (2016) والروسية ماريا شارابوفا (2012 و2014) بفوز سهل للأولى بمجموعتين 6-2 و6-1 الأربعاء في ربع نهائي بطولة رولان غاروس.

وحققت موغوروزا (24 عاما) المصنفة ثالثة فوزها الأول على شارابوفا في ساعة و10 دقائق في رابع مواجهة بينهما بعدما خسرت أمامها في الدور الثاني من دورتي ورما (2013) وكندا (2014)، وربع نهائي رولان غاروس (2014).

وتلتقي موغوروزا في نصف النهائي مع الفائزة من مباراة الرومانية سيمونا هاليب الأولى والألمانية أنجيليك كيربر الثانية عشرة.

المصدر: أ ف ب