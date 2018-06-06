محمد بن سلمان يحضر افتتاح مونديال روسيا

أكد مدير مكتب ولي العهد السعودي، بدر العساكر، حضور الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي، حفل افتتاح مونديال روسيا 2018 الذي ينطلق بعد 8 أيام.

وكتب العساكر عبر حسابه الخاص في فيسبوك، "رسميا.. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، سيحضر حفل افتتاح مونديال روسيا 2018".

إقرأ المزيد

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها، في الفترة الممتدة من 14 يونيو الجاري، لغاية 15 يوليو القادم، وستقام مباريات البطولة على 12 ملعبا، في 11 مدينة.

وأوقعت قرعة مونديال 2018 المنتخب السعودي، الذي تأهل إلى نهائيات كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخه، بعد نسخ (1994، و1998، و2002، و2006)، في المجموعة الأولى، إلى جانب كل من روسيا ومصر والأوروغواي.

وسيقص الأخضر السعودي، لأول مرة في تاريخ المنتخبات العربية، شريط كأس العالم، عندما يواجه صاحب الأرض الروسي، في المباراة الافتتاحية للمونديال، يوم 14 يونيو الجاري، على ملعب لوجنيكي، في العاصمة موسكو.

المصدر: تاس

أليكسي اسبر