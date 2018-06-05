مونديال 2018: إيران أول منتخب يصل إلى روسيا

أصبحت إيران الثلاثاء أول المنتخبات التي تصل إلى روسيا من أجل المشاركة في مونديال 2018 لكرة القدم، المقرر بين 14 يونيو و15 يوليو.

ووصلت بعثة المنتخب الإيراني في الساعة 20,26 بالتوقيت المحلي إلى مطار فنوكوفو في موسكو.

وسيكون مقر المنتخب الإيراني خلال المونديال في مركز تمارين نادي لوكوموتيف موسكو، في الضواحي الجنوبية الغربية للعاصمة التي تحتضن الخميس المقبل على ملعب "لوجنيكي" المباراة الافتتاحية بين البلد المضيف والسعودية ضمن المجموعة الأولى.

ومن أول منتخب يحط الرحال في روسيا؟! ⬅️ 🇮🇷

وصل المنتخب الإيراني الساعة 20:26 بالتوقيت المحلي في مطار فنوكوفو بموسكو.

المباراة الأولى له ستكون أمام المغرب يوم 15 يونيو في سانت بطرسبرج.https://t.co/QrwemEcUOO pic.twitter.com/LjkHqUHAEI — @fifaworldcup_ar 🏆 (@fifaworldcup_ar) June 5, 2018

وتخوض إيران غمار كأس العالم للمرة الخامسة في تاريخها، وتلعب مباراة استعدادية أخيرة الجمعة ضد ليتوانيا في موسكو، قبل أن تبدأ مشوارها في 15 يونيو في سان بطرسبرغ ضد المغرب ضمن المجموعة الثانية التي تضم العملاقين الإسباني والبرتغالي بطل أوروبا.

وستكون المباراة الثانية لأبطال آسيا ثلاث مرات في قازان ضد إسبانيا بطلة 2010 في 20 يونيو، قبل أن تنهي بعدها بخمسة أيام دور المجموعات بمواجهة كريستيانو رونالدو ورفاقه في المنتخب البرتغالي في سارانسك.

المصدر: أ ف ب