رولان غاروس .. انتهاء مشوار دجوكوفيتش على يد تشيكيناتو

انتهى مشوار الصربي نوفاك دجوكوفيتش في رولان غاروس عند الدور ربع النهائي بخسارته أمام الإيطالي المغمور ماركو تشيكيناتو المصنف 72 عالميا بنتيجة 3-6 و6-7 (4-7) و6-1 و6-7 (13-11).

وكان الصربي يمني النفس ببلوغ نصف النهائي الأول له في بطولات الغراند سلام منذ فلاشينغ ميدوز عام 2016 (خسر النهائي في حينها)، وبدت الفرصة سانحة أمامه كونه يواجه لاعبا لم يسبق له الفوز بأي مباراة في الغراند سلام قبل النسخة الحالية من رولان غاروس.

لكن الإيطالي البالغ 25 عاما فاجأ منافسه المتوج بـ12 لقبا كبيرا وأصبح بتصنيفه الـ72، أدنى لاعبا من حيث الترتيب يبلغ نصف نهائي رولان غاروس منذ 1999 (الأوكراني أندري مدفيديف).

كما أصبح تشيكيناتو أول إيطالي يصل إلى نصف نهائي إحدى بطولات الغراند سلام منذ 40 عاما، وهو سيواجه النمساوي دومينيك تييم المصنف سابعا والذي تخطى بدوره الألماني الكسندر زفيريف الثاني 6-4 و6-2 و6-1.

وبعد مباراة استمرت لثلاث ساعات ونصف الساعة، بينها ساعة و18 دقيقة في المجموعة الرابعة التي شهدت شوطا فاصلا ماراثونيا، كشف دجوكوفيتش الذي يحاول جاهدا استعادة مستواه السابق، أنه "غير أكيد إذا كنت سألعب على (دورات) الملاعب العشبية"، وأبرزها دون شك بطولة ويمبلدون الفائز بلقبها ثلاث مرات.

وأشار الصربي الذي يعود لقبه الأخير في الغراند سلام إلى رولان غاروس بالذات عام 2016، إلى أنه "لا يود التحدث الآن عن كرة المضرب".

المصدر: أ ف ب