تشكيلة منتخب روسيا لمواجهة تركيا

يواجه منتخب روسيا بكرة القدم نظيره التركي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت موسكو، في آخر مباراة استعدادية لمنتخب القياصرة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018.
وسيبدأ المدرب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف، بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، ضد ضيفه التركي:
1- إيغور أكينفييف (تسيسكا موسكو)
4- سيرغي إيغناشيفيتش (تسيسكا موسكو)
3- إيليا كوتيبوف (شبارتاك موسكو)
18- يوري جيركوف (زينيت بطرسبوغ)
23- إيغور سمولينكوف (زينيت بطرسبورغ)
8- يوري غازينسكي (كراسنودار)
11- رومان زوبنين (سبارتاك موسكو)
19- ألكسندر ساميدوف (سبارتاك موسكو)
17- ألكسندر غولوفين (تسيسكا موسكو)
9- آلان دزاغويف (تسيسكا موسكو)
10- فيودور سمولوف (كراسنودار)
Стартовый состав @TeamRussia на матч с Турцией #RUSTUR #вместемыкоманда pic.twitter.com/A8j7yCSkdR— Сборная России (@TeamRussia) June 5, 2018
بينما اختار المدرب الروماني ميرسيا لوشيسكو التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الروسي:
#AMilliTakımımız 'ın Rusya maçı 11'i belli oldu#RUSTUR pic.twitter.com/J0KdvztDJm— Milli Takımlar (@MilliTakimlar) June 5, 2018
المصدر: "twitter/teamrussia"
أليكسي اسبر