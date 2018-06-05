تشكيلة منتخب روسيا لمواجهة تركيا

يواجه منتخب روسيا بكرة القدم نظيره التركي، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة (19:00) بتوقيت موسكو، في آخر مباراة استعدادية لمنتخب القياصرة قبل انطلاق نهائيات كأس العالم 2018.

وسيبدأ المدرب الروسي ستانيسلاف تشيرتشيسوف، بالتشكيلة الأساسية التالية لمنتخب بلاده، ضد ضيفه التركي:

1- إيغور أكينفييف (تسيسكا موسكو)

4- سيرغي إيغناشيفيتش (تسيسكا موسكو)

3- إيليا كوتيبوف (شبارتاك موسكو)

18- يوري جيركوف (زينيت بطرسبوغ)

23- إيغور سمولينكوف (زينيت بطرسبورغ)

8- يوري غازينسكي (كراسنودار)

11- رومان زوبنين (سبارتاك موسكو)

19- ألكسندر ساميدوف (سبارتاك موسكو)

17- ألكسندر غولوفين (تسيسكا موسكو)

9- آلان دزاغويف (تسيسكا موسكو)

10- فيودور سمولوف (كراسنودار)

بينما اختار المدرب الروماني ميرسيا لوشيسكو التشكيلة الأساسية التالية لمواجهة مضيفه الروسي:

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المصدر: "twitter/teamrussia"

أليكسي اسبر